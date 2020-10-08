Число скончавшихся с Covid-19 в Ингушетии возросло до 86 человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, за весь период в регионе умерло 86 человек.
На 8 октября проведено 89102 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 6085 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 5000 (+30 за сутки).
24 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31 человек.
Госпитализировано всего — 274, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 109.
373 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.