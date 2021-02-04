Число пострадавших от угарного газа в Ингушетии увеличилось до семи человек

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля четверо детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Назрани, причиной отравления стала вентиляция тяги дымохода подъезда.