Число пострадавших от угарного газа в Ингушетии увеличилось до семи человек
Семеро детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Назрани в ночь на четверг. Ранее сообщалось о четверых пострадавших, сообщает ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля четверо детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Назрани, причиной отравления стала вентиляция тяги дымохода подъезда.