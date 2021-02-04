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Число пострадавших от угарного газа в Ингушетии увеличилось до семи человек

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Семеро детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Назрани в ночь на четверг. Ранее сообщалось о четверых пострадавших, сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля четверо детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Назрани, причиной отравления стала вентиляция тяги дымохода подъезда.

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