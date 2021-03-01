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Число мест в Доме ветеранов в Ингушетии увеличилось до 80 благодаря строительству нового корпуса

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В живописнейшем месте сельского поселения Сурхахи Назрановского района строители завершили работы по возведению четырехэтажного корпуса социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов» на 50 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минстроя.

«Новое здание построили в Назрановском районе в рамках реализации национального проекта «Демография». Объект контрактной стоимостью 139 млн руб. построен по заказу Минстроя Ингушетии», — сказал собеседник издания.

По его информации, в новом корпусе созданы все необходимые условия для пребывания, лечения и отдыха пожилых людей. Дом ветеранов сейчас сможет принимать до 80 человек одновременно.

Как уточнили «Ингушетии» в администрации Назрановского района, объект появился в живописной лесистой местности на окраине села Сурхахи. Благодаря строительству нового здания в центр смогут приезжать больше людей пожилого возраста, отдохнуть и поправить свое здоровье вдали от городской суеты и наедине с природой. На здоровье отдыхающих благоприятно будет влиять и чистый воздух.

Представитель муниципалитета пояснил, что социально-оздоровительный центр на 30 мест был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Санаторий окружен красивой природой, там чистый воздух, уютные номера, специализированное питание и медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны, бассейн.

Работы по возведению дополнительного корпуса начались в апреле минувшего года.

Как сообщал ранее нашему изданию представитель стройфирмы, площадь застройки составляет 1 370 квадратных метров, проектом предусмотрены два лифта — пассажирский и грузовой. В подвальных помещениях располагаются холодильные камеры, прачечная, цех горячей готовки, рыбный, мясной, овощной цеха.

Карантинный режим во время коронавирусной пандемии внес свои коррективы в работу социально-оздоровительного центра. Несколько месяцев номера пустовали в связи с размещением обсерватора для ковид-пациентов.

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