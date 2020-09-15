Число центров образования «Точка роста» в Ингушетии увеличат до 59
Республиканские власти нацелены в этом году увеличить количество центров образования с 17 до 59 для развития научно-технического, инженерного мышления детей, сообщил председатель региона Владимир Сластенин во время заседания республиканского парламента.
«В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в школах создано 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием», — рассказал премьер, выступая с отчетом о работе правительства за минувший год.
Он пояснил, что эти площадки используются для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества. В 2020 году будет создано еще 42 подобных центра.
Напомним, в регионе функционирует 129 школ. В 74 из них дети учатся в две смены, в 55 — в одну. В школах, мощность которых рассчитана на 53 тысячи учеников, фактически обучается свыше 80 тысяч детей. Таким образом, дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях составляет 28 тысяч.