Число центров образования «Точка роста» в Ингушетии увеличат до 59

0

Республиканские власти нацелены в этом году увеличить количество центров образования с 17 до 59 для развития научно-технического, инженерного мышления детей, сообщил председатель региона Владимир Сластенин во время заседания республиканского парламента.

«В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в школах создано 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием», — рассказал премьер, выступая с отчетом о работе правительства за минувший год.

Он пояснил, что эти площадки используются для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества. В 2020 году будет создано еще 42 подобных центра.

Напомним, в регионе функционирует 129 школ. В 74 из них дети учатся в две смены, в 55 — в одну. В школах, мощность которых рассчитана на 53 тысячи учеников, фактически обучается свыше 80 тысяч детей. Таким образом, дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях составляет 28 тысяч.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в рамках нацпроекта благоустроят почти 200 общественных территорий
В Ингушетии увеличат бюджет за счет производства и сокращения теневой экономики
Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 медицинским и социальным работникам продлены
Строительство 30 школ необходимо Ингушетии для перехода на односменный режим
Премьер Ингушетии предложил ряд мер по упрощению процедуры выдачи иностранцам пропусков для посещения туробъектов
В Ингушетии открыли «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
Власти Ингушетии планируют в этом году завершить реконструкцию 63 км дорог
В Ингушетии зафиксирован наименьший показатель смертности в России
Молодых активистов Ингушетии приглашают на Всероссийский форум рабочей молодежи
Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии
Пожилой пешеход пострадал в ДТП в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 