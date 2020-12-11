Число безработных в СКФО из-за пандемии Covid-19 увеличилось почти в 5 раз

«На сегодняшний день в условиях пандемии ситуация на рынке труда стала более чем напряженной, численность безработных в округе увеличилась почти в пять раз. Напомню, что большая часть наших субъектов входит в десятку регионов России с самым высоким количеством граждан, признанных безработными. Данная тенденция сохраняется, и, к сожалению, переломить ее не удается», — отметил Чайка на заседании совета при полномочном представителе Президента России в СКФО.

Как подчеркнул полпред, по данным Росстата, уровень регистрируемой безработицы на конец октября 2020 года в СКФО составил почти 12% от общей численности рабочей силы, что более чем в два раза превышает аналогичный расчётный показатель по стране (4,6%).

Как прозвучало, из анализа оперативных данных, поступающих в аппарат о признанных безработными с 1 марта 2020 года, следует, что на конец октября 2020 года численность этой категории граждан составила 618 тысяч человек. Из них потеряли работу после 1 марта текущего года 89 тысяч человек, а количество трудоустроенных граждан с 1 марта 2020 года составило всего 28 тысяч человек. Прекратили свою деятельность более двух тысяч индивидуальных предпринимателей.

Принимавший участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в апреле—декабре уходящего года в органы службы занятости населения через портал государственных услуг обратилось более 73 тыс. человек, что привело к росту безработных граждан в 3 раза (в России — в 3,5 раза).

Вместе с тем, в республике реализуется план мероприятий, призванный значительно снизить остроту проблемы занятости населения. Среди них заключение 30 соглашений о сотрудничестве в сфере труда и занятости с регионами, пересмотр подходов к миграционной политике, создание новых рабочих мест путем реализации инвестиционных проектов.

В результате реализации указанного плана, доработанного и расширенного, к ноябрю достигнуто увеличение количества вакансий почти в 5 раз. Напряженность на рынке труда снизилась с 1060 до 221 человек на одно вакантное место. Уровень регистрируемой безработицы в регионе с 25% в июле—августе уменьшился на 4,5% и составил 20,5%.

Важным, по его словам, элементом работы по снижению безработицы является вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. На сегодня в Ингушетии действует 4 184 субъектов МСП с численностью работников 5 550 человек.

«Планируется, что по итогам 2020 года в сфере предпринимательства будет дополнительно создано несколько десятков субъектов МСП. А по итогам 2021 года — более 1500 человек зафиксируют статус самозанятого. Эти и другие меры позволят значительно снизить регистрируемую безработицу и количество безработных», — отметил Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.