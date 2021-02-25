Пенсии

Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек

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В 2020 году количество пенсионеров в регионе увеличилось на 3 316 человек, или на 3%, сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Ингушетии Мадина Газдиева, выступая на заседании Народного собрания республики с информацией о деятельности учреждения в минувшем году.

«На 1 января 2021 года доля пенсионеров в Республике Ингушетия в общей численности населения составила 22,7%», — сказала Газдиева, отметив, что «средние размеры пенсий в республике составляют 13 290,78 рублей».

По ее словам, отделение ежегодно стремится к тому, чтобы повышать качество обслуживания граждан, предоставлять государственные услуги в более короткие сроки и расширять способы их оказания. Добиваться этого во многом удается за счет развития информационной системы ПФР и удаленного обслуживания через личные электронные кабинеты.

Также Газдиева ответила на актуальные вопросы депутатов, касающиеся материнского (семейного) капитала, накопительной части пенсии, а также категорий пенсий, сообщает пресс-служба НС республики.

В заседании регионального парламента приняли участие депутат Госдумы Юшаа Газгиреев и федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов.

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