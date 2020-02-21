Численность населения в столице Ингушетии к 2028 году может составить более 54 тысяч человек

Об этом на совещании в республиканском правительстве, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщила и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Лида Плиева.

По ее словам, также предусмотрено строительство двух выездных дорог, многоуровневых парковок, водозаборов, озеленение территорий и другие мероприятия.

Плиева обозначила некоторые проблемы, возникающие при застройке города. Так имеет место отклонение от генерального плана и отвод земельных участков под размещение объектов капитального строительства, в отсутствие разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий, что абсолютно недопустимо.

«Тревожит ситуация с парковочными местами, нехватка которых негативно сказывается на нормальном передвижении автотранспорта в городе», — отметила она.

Сластенин призвал ответственные ведомства детально продумывать планы по застройке городов — не только столицы — с учетом всех нюансов. Не допускать отклонения от согласованного плана и какие-либо застройки без утвержденных проектов планировки территорий.

«Обязательно обратите внимание на строительство жилья, но не забывайте о социальных объектах: школах, детских садах, магазинах, парковках и др. И учитывайте, что такие объекты нельзя строить на окраинах — людям это неудобно. Кроме того, предполагается появление в Магасе республиканского театра, русского государственного музыкального театра, музея и государственного колледжа — эти объекты также необходимо внести в план», — подчеркнул премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.