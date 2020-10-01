Четыре проекта худрука Ингушского РДНТ Асет Абдурзаковой вошли в сборник «Моя Отчизна»

В сборник вошли научно-исследовательские, методические и творческие работы педагогов и их воспитанников, отобранные в результате конкурса, который прошел в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна».

В сборник вошли следующие работы Асет Абдурзаковой: «Герои, как и подвиги, бессмертны!...» к 100-летию со дня рождения Абдулы Дудиевича Цароева; «Кто помнит, тот не знает поражения, кто помнит, тот беспамятных сильней» к 100-летию Долаковского боя; «Реквием — памяти павших» по поэме Р. Рождественского и «Солдатские письма», посвященные 75-летию Великой Победы.

Все работы Абдурзаковой отмечены свидетельствами о публикации в сборнике, а также дипломами лауреата международной выставки инновационных достижений «На виду».