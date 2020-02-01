Конкурс

Четыре представителя Ингушетии в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020»

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В городе Пятигорске Ставропольского края открылся полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020», который собрал свыше 260 человек из регионов СКФО. Среди них четыре представителя из республики, сообщил газете «Ингушетия» корреспондент с места события.

По его информации Ингушетию представляют: Ислам Албаков из Назрани (межрайонная инспекция номер один ФНС России), житель Карабулака Анзор Аушев (АНО «Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия»), Залина Баркинхоева из Магаса (администрация Главы и правительства республики) и житель Назрани Ибрагим Цулоев (ВПП «Партия за справедливость»).

В течение двух основных дней полуфинала — 1 и 2 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В воскресенье определятся 30 финалистов в округе, они получат по 1 миллиону рублей на образование.

«Потом в Сочи в апреле выберут 100 человек из всех финалистов конкурса, которые получат личных наставников — выдающихся людей», — уточнил корреспондент «Ингушетии».

Отметим, что первый конкурс «Лидеры России» состоялся в 2017 году, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента России.

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