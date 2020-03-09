Четыре пожара произошло в Ингушетии в понедельник, никто не пострадал

Во втором часу ночи в административном округе Гамурзиевский Назрани произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Около 9 часов утра произошел пожар в частном домовладении в городе Сунжа. А к 12 часам дня пожарным пришлось выезжать в сельское поселение Сагопши Малгобекского района — загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Во всех трех случаях пожары оперативно были ликвидированы, пострадавших нет.

Около 13.30 дня в городе Малгобеке произошло возгорание. По прибытию пожарных было установлено, что горит сухая растительность и нежилой вагончик.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.