Пожар

Четыре пожара произошло в Ингушетии в понедельник, никто не пострадал

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В Ингушетии в понедельник произошло четыре пожара, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Во втором часу ночи в административном округе Гамурзиевский Назрани произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Около 9 часов утра произошел пожар в частном домовладении в городе Сунжа. А к 12 часам дня пожарным пришлось выезжать в сельское поселение Сагопши Малгобекского района — загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Во всех трех случаях пожары оперативно были ликвидированы, пострадавших нет.

Около 13.30 дня в городе Малгобеке произошло возгорание. По прибытию пожарных было установлено, что горит сухая растительность и нежилой вагончик.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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