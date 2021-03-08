Четыре медали выиграли боксеры из Ингушетии на первенстве РССС среди юношей 15-16 лет

В весовой категории +80 кг победу одержал Алаудин Хашиев, серебряным призером стал Рахим Плиев в весе до 70 кг, бронзовыми медалистами — Акромат Гулиев (до 50 кг) и Адам Албогачиев (до 66 кг) из спортклуба «Чингиз».

Кроме того, Плиев был отмечен в номинации «За волю к победе», а Хашиев получил право выступить на юношеском первенстве России по боксу, которое состоится с 10 по 18 апреля в городе Анапе Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Тренеры победителя и призеров — Иса Беков, Ибрагим Плиев, Руслан Лолохоев и Батыр Плиев.