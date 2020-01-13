Борьба

Четыре ингушских спортсмена примут участие в чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске

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На чемпионате страны по греко-римской борьбе в Новосибирске Ингушетию представят четыре спортсмена из спортклуба «Ади Ахмад». Соревнование пройдёт с 15 по 19 января текущего года.

По информации пресс-службы Минспорта республики, в их число вошли Бекхан Оздоев (87 кг), Ислам Опиев (77 кг), Мухаммад Евлоев (87 кг) и Амирхан Цечоев (77 кг).

«Чемпионат России — вообще очень серьезное соревнование, к тому же предолимпийский, конкуренция очень серьезная, но наши спортсмены прошли очень хорошую подготовку, уверен, что ребята достойно выступят на чемпионате. Думаю, что они должны реализовать там себя и даже добавить, учитывая те результаты, которые они показали в прошлом сезоне. Жду от них только хороших результатов», — отметил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Стоит отметить, что в предолимпийском чемпионате в Новосибирске примут участие все лидеры национальной сборной, за исключением пятерых человек — Мусы Евлоева, Романа Власова, Артема Суркова, Сергея Емелина и Степана Маряняна.

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