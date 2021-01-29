Четыре дома культуры открыли в Назрановском и Сунженском районах Ингушетии

«Я считаю, что поддержка культуры не менее важна, чем становление экономики и социальной сферы. Очень важно, чтобы была площадка для реализации именно творческого потенциала наших детей, молодежи. Такие площадки, дома культуры, открылись сегодня в сельских поселениях Экажево и Нестеровское», — отметил Калиматов.

По его словам, духовно и культурно наполненные, всесторонне образованные и развитые, выросшие в хороших школах и культурных учреждениях ребята будут нести культуру, традиции в массы, а самое главное — станут гарантом того, что в будущем мы не утратим аутентичность.

«Наши предки проделали такой долгий путь, перенесли столько тягот и невзгод и не растеряли этот дар. Сейчас у нас есть условия и возможности для его сохранения, так давайте ими воспользуемся, и будем обогащать знания и навыки наших младших, воспитывая их должным образом», — считает руководитель субъекта.

Приятной новостью также стало получение инструментов для музыкальных образовательных учреждений, включая Государственный колледж искусств, муниципальных домов культуры. Уже закуплены и доставляются по всем районам и городам комплекты инструментов: духовых, медных, струнных, клавишных. Только пианино и роялей 74. В наборы входят и национальные — дахчан-пандр, доули, кавказские гармони.

Полноценной работе учреждений культуры до сих пор препятствовало отсутствие музыкальных инструментов. Проблему власти успешно решили. Это не просто оборудование, но настоящее увлечение — интересное и развивающее — для детей, которым будет чем заняться. И они будут увлечены искусством.