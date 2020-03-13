Криминал

Четыре человека задержаны в Ингушетии после вооруженного конфликта в селе Экажево

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Ингушским правоохранителям удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемых в участии в перестрелке с погибшим и двумя пострадавшими в Назрановском районе, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«По имеющейся информации в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, с ними работают следователи», — сказал источник.

При этом он отметил, что состояние пострадавших при перестрелке двоих полицейских средней степени тяжести.

Кроме того, проверятся сообщение об обстреле неизвестными в том же селе автомашины «Hyundai Solaris» , который может быть связан с межтейповым конфликтом. Пока информация не подтверждается.

Как сообщало республиканское МВД, около 16:50 на ул. Арапиева сельского поселения Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие.

От полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен людьми, передвигавшимися на автомобилях Lada Granta и Hyundai Solaris.

При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта пострадали двое полицейских. Они госпитализированы в медучреждение с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета, отметили в пресс-службе.

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