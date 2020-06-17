Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к перестрелке в Назрани

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Силовики в рамках расследования дела по факту перестрелки в Назрани с погибшими и пострадавшими задержали нескольких местных жителей, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По этому делу задержаны несколько местных жителей. Их подозревают в причастности к перестрелке на окраине города Назрань, в ходе которой погибли пять человек, в том числе сотрудник Росгвардии и участковый», — сказал источник.

Кроме того, он отметил, что получивший тяжелое огнестрельное ранение и позже скончавшийся в больнице сотрудник Росгвардии не участвовал в конфликте и не применял табельное оружие.

«Насколько мне известно, он не был участником внутритейпового конфликта из-за земельного спора, который продолжался на протяжении нескольких дней. В момент инцидента сотрудник Росгвардии находился дома, одна из пуль попала в него. Он получил тяжелую рану, от которой скончался», — отметил он.

Как сообщили изданию в республиканской больнице, двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них пришел в сознание, но его состояние тяжелое.

По данным пресс-службы республиканского МВД, в Назрани 16 июня на основе имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка.

По данным СКР, днем 16 июня в Назрани произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия между местными жителями, в результате которой четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.
СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пп. «а » и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

Как сообщалось, после госпитализации в больницу пострадавших в перестрелке во дворе собрались родственники участников конфликта, около 20 человек. Угрозы, словесная перепалка переросли в драку. К счастью, потасовку быстро пресекли сотрудники Росгвардии и полицейские. Участников драки разняли.

В результате драки никто не пострадал, на территории медучреждения усилены меры безопасности, направлены дополнительные силы полиции.

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