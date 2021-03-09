Четыре человека пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о том, что при въезде в город Малгобек произошло ДТП, поступило в ГУ МЧС по региону в 2:45 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что автомобиль ВАЗ-21114 совершил наезд на столб.

Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы работниками Центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались три сотрудника поисково-спасательного отряда «Тарко» Малгобека и одна единица техники.