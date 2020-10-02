Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии
В городе Малгобеке в ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы в медучреждение, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
Отмечается, что сообщение в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сегодня в 12:12 мск. На пересечении улиц Осканова и Базоркина произошло столкновение автомашин марки «Крайслер» и ВАЗ-21099.
На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.