ДТП

Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии

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В городе Малгобеке в ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы в медучреждение, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Отмечается, что сообщение в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сегодня в 12:12 мск. На пересечении улиц Осканова и Базоркина произошло столкновение автомашин марки «Крайслер» и ВАЗ-21099.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.

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