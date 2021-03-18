ДТП

Четыре человека пострадали из-за опрокидывания машины в Ингушетии

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В Ингушетии рано утром в четверг из-за опрокидывания автомобиля пострадали четыре человека.

Сообщение о том, что на автодороге ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 5:47 мск.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что автомобиль ВАЗ-21114 совершил столкновение с ограждением и упал в кювет.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками Центра медицины катастроф на автомобилях скорой помощи. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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