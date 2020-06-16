Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани

0

Сотрудник силовых структур и трое местных жителей погибли в результате перестрелки в центре Назрани, еще семь человек получили ранения, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в Назрани на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская произошла перестрелка, по предварительным данным между родственниками. В результате смертельные ранения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции», — сказал источник.

Также, по его словам, огнестрельные ранения получили еще семь человек, они госпитализированы.

Ранее источник сообщил, что в Назрани во вторник произошел конфликт с применением оружия, есть пострадавшие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержана фура с контрабандными алкогольными напитками из Северной Осетии
Индекс промышленного производства в Ингушетии за пять месяцев текущего года вырос почти на 12%
Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата
Экс-главу ингушского правительства заподозрили в незаконной передаче мясомолочного комплекса коммерческой организации
В Ингушетии сельский депутат попал под следствие за мошенничество на 6 млн рублей
Молодежь Ингушетии приглашают к участию во всероссийском грантовом конкурсе «Выше крыши»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает начинающих поэтов принять участие в проекте «Библиотека поэзии»
Музей изобразительных искусств Ингушетии подготовил обзор творчества Хасолта Акиева
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев будет оспаривать титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе
В Малгобеке обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе голосования по Конституции
Ингушским врачам поможет специальный проект PROVRACH LIVE

Главное

Яндекс.Метрика

 