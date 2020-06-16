Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
Сотрудник силовых структур и трое местных жителей погибли в результате перестрелки в центре Назрани, еще семь человек получили ранения, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
«Сегодня в Назрани на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская произошла перестрелка, по предварительным данным между родственниками. В результате смертельные ранения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции», — сказал источник.
Также, по его словам, огнестрельные ранения получили еще семь человек, они госпитализированы.
Ранее источник сообщил, что в Назрани во вторник произошел конфликт с применением оружия, есть пострадавшие.