ЧП

Четверо взрослых и двое детей попали в больницу в Ингушетии с отравлением угарным газом

0

В Назрановском районе угарным газом отравились несколько человек, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник в экстренных службах.

«Примерно в 4:30 отравление угарным газом произошло в сельском поселении Барсуки в одной из квартир. Там находились шесть человек», — сказал собеседник издания.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу в Назрани, среди них двое детей.

Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники газовой службы и МЧС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Легенды российского хоккея и футбола проведут мастер-классы для юных спортсменов Ингушетии
За 10 лет «Аэропорт «Магас» осуществил более миллиона пассажирских перевозок
В Ингушетии проводится проверка по факту отравления угарным газом 6 человек
В Ингушском госуниверситете состоялась встреча с представителями волонтерских организаций
В сельском поселении Кантышево Ингушетии обнаружены крупные свалки мусора
Озвученные книги «Сыновья Беки» и «История Ингушетии» пополнят фонд Национальной библиотеки республики
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная землякам — юбилярам декабря
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы
Спортсмены школы борьбы сельского поселения Долаково успешно выступили на Всероссийском юношеском турнире
Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с отравлением угарным газом семьи из шести человек
Минприроды Ингушетии приняло участие в обсуждении вопросов реализации поручений Президента России

Главное

Яндекс.Метрика

 