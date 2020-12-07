Четверо взрослых и двое детей попали в больницу в Ингушетии с отравлением угарным газом
В Назрановском районе угарным газом отравились несколько человек, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник в экстренных службах.
«Примерно в 4:30 отравление угарным газом произошло в сельском поселении Барсуки в одной из квартир. Там находились шесть человек», — сказал собеседник издания.
По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу в Назрани, среди них двое детей.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники газовой службы и МЧС.