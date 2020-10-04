Четверо граждан Таджикистана попали в больницу после ДТП в Ингушетии

«Сообщение о ДТП поступило накануне в 19:48. Водитель «Лады Приора» не справился с управлением, машина вылетела в кювет. В результате аварии пострадали четверо граждан Таджикистана, которые госпитализированы», — сказал собеседник издания.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения.

На место происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда «Магас».

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.