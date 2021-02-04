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Четверо детей отравились угарным газом в одном из домов в Ингушетии

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Четверо детей доставлены в больницу после отравления угарным газом в многоквартирном доме в Ингушетии, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В 02:54 мск 4 февраля в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме в Назрани», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра квартиры работниками газовой службы было выявлено, что причиной отравления послужила вентиляция тяги дымохода подъезда. В результате происшествия в детскую клиническую больницу госпитализированы четверо пострадавших детей.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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