Через полгода экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

Регламент предусматривает процедуры проведения теоретического и практического экзаменов. С учетом изменений правил проведения экзаменов, скорректировано проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств в условиях дорожного движения. Напомним, что на этих видах транспорта такой отдельный этап экзамена как «площадка» проводиться не будет.

Переработан перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на группы по одному, двум или трем штрафным баллам. Максимальное количество штрафных баллов — 4. При этом есть отдельная группа грубых ошибок, при совершении которых сразу выставляется оценка «не сдал», среди них — непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и разговоры по телефону.

Некоторые упражнения изменены, в частности, предусмотрена новая схема упражнения «Габаритная восьмерка». Также появятся новые упражнения, все их схемы приведены в приложении 6 к регламенту.

Кроме того, вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения, а также процедура получения выписки о получении водительского удостоверения.

Напомним, изначально планировалось, что новые правила заработают уже в октябре этого года, но из-за ситуации с коронавирусом срок перенесли на 1 апреля 2021 года.