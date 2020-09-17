Через полгода экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам
Министерство внутренних дел России подготовило проект регламента по проведению экзаменов по новым правилам, сообщает портал гарант. ру.
Регламент предусматривает процедуры проведения теоретического и практического экзаменов. С учетом изменений правил проведения экзаменов, скорректировано проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств в условиях дорожного движения. Напомним, что на этих видах транспорта такой отдельный этап экзамена как «площадка» проводиться не будет.
Переработан перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на группы по одному, двум или трем штрафным баллам. Максимальное количество штрафных баллов — 4. При этом есть отдельная группа грубых ошибок, при совершении которых сразу выставляется оценка «не сдал», среди них — непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и разговоры по телефону.
Некоторые упражнения изменены, в частности, предусмотрена новая схема упражнения «Габаритная восьмерка». Также появятся новые упражнения, все их схемы приведены в приложении 6 к регламенту.
Кроме того, вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения, а также процедура получения выписки о получении водительского удостоверения.
Напомним, изначально планировалось, что новые правила заработают уже в октябре этого года, но из-за ситуации с коронавирусом срок перенесли на 1 апреля 2021 года.