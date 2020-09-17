Через полгода экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

0

Министерство внутренних дел России подготовило проект регламента по проведению экзаменов по новым правилам, сообщает портал гарант. ру.

Регламент предусматривает процедуры проведения теоретического и практического экзаменов. С учетом изменений правил проведения экзаменов, скорректировано проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств в условиях дорожного движения. Напомним, что на этих видах транспорта такой отдельный этап экзамена как «площадка» проводиться не будет.

Переработан перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на группы по одному, двум или трем штрафным баллам. Максимальное количество штрафных баллов — 4. При этом есть отдельная группа грубых ошибок, при совершении которых сразу выставляется оценка «не сдал», среди них — непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и разговоры по телефону.

Некоторые упражнения изменены, в частности, предусмотрена новая схема упражнения «Габаритная восьмерка». Также появятся новые упражнения, все их схемы приведены в приложении 6 к регламенту.

Кроме того, вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения, а также процедура получения выписки о получении водительского удостоверения.

Напомним, изначально планировалось, что новые правила заработают уже в октябре этого года, но из-за ситуации с коронавирусом срок перенесли на 1 апреля 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении полицейского
В Ингушетии определились лидеры по реализации проекта благоустройства парков и улиц
Комитет по туризму Ингушетии проводит массовый забег в высокогорной части республики
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 5 тыс. человек
Индекс промышленного производства в Ингушетии за 8 месяцев текущего года вырос на 15,5%
На курорте «Армхи» снова будет проведена выставка-ярмарка «Войлок — в каждый дом!»
Именитые ингушские борцы классического стиля готовы пройти отобор на Кубок России
Ингушетия в тройке самых «трезвых» регионов России
Жители сельского поселения Плиево присоединились к общероссийской акции «Вода России»
Предпринимателя отправили на принудительные работы за незаконную поставку лекарств в медучреждения Ингушетии
В сельском поселении Пседах прошла профилактическая беседа для школьников «Пристрастие, которое мстит»

Главное

Яндекс.Метрика

 