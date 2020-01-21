Через год в Ингушетии стартует программа «Земский учитель»

«Республика Ингушетия примет участие в данной программе с января 2021 года. Все вакансии будут размещены на Всероссийском информационном портале «Земский учитель», — пишет Минобр на сайте.

В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей (в Дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей).

Учитель может сам зарегистрироваться на портале, найти подходящую вакансию, ознакомиться с требованиями и подать заявку. Все поступающие заявки рассматриваются в органах образования субъекта РФ. Если кандидат подходит по всем требованиям, ему предлагается заключить договор.

Обязательное условие для участников программы — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Программа «Земский учитель» была инициирована Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и озвучена, как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества, в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию. Ее целью является привлечение в небольшие города и сельскую местность квалифицированных школьных учителей. Поручения Президента были реализованы в Постановлении Правительства РФ от 09.11.2019 года № 1430, которое вступило в силу с января 2020 года.

Программа предусматривает привлечение кадров в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек.