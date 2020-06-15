Через дом жителя Верхних Ачалуков, где обитают экзотические птицы, может пройти туристический маршрут

«Надо отметить, идея вдохновляющая», — написал в «Инстаграм» глава туристического ведомства Ингушетии Беслан Мизиев.

Блогер и фотограф Адам Сагов не так давно посетил дом Яхьи Акиева и был приятно поражён.

У Яхьи своя мини-птицеферма, где выращивают экзотических пернатых, например, японского журавля — птицу, обитающую в Стране восходящего солнца, а теперь и в Ачалуках, редкий вид. Есть у Акиева и прекрасные павлины.

«Павлинов тут пруд пруди. У Яхьи есть мини-инкубатор, поэтому их количество растёт, и чувствуют они себя комфортно», — написал Адам Сагов в своем фоторепортаже.