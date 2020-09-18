Через 22 года жителю Ингушетии, спасшему раненных террористами военнослужащих, вручили орден Мужества

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, почетных званий, орденов и грамот удостоились лица, внесшие вклад в развитие образования и науки, культуры и искусства, медицины, спорта, агропромышленного комплекса, юриспруденции. По традиции церемонию провел руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«В этом зале находятся представители различных профессий и сфер деятельности. Среди них работники системы образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, строительства, правоохранительных органов. Участники нашей церемонии всегда и везде являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма», — подчеркнул Калиматов.

Отдельно руководитель республики выделил одну награду с необычной историей, которая нашла своего героя спустя 22 года. Речь идет об ордене Мужества. Его удостоен Магомет Султан-Гиреевич Газиков, пенсионер из сельского поселения Инарки Малгобекского района.

Свой подвиг он совершил 16 апреля 1998 года, когда направлялся по работе в Моздок, на принадлежащей ему автомашине КамАЗ. В это время на перевале произошел обстрел террористами колонны российских войск. Газиков был вовлечен военными в преследование нападавших. Тогда в результате перестрелки погиб один военнослужащий. Двоим раненым житель сельского поселения Инарки, не растерявшись в сложной ситуации, смог спасти жизни. Только в 2019 году эта история стала известна, и герой был представлен к награде Указом Президента России Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленную при исполнении гражданского долга в экстремальных условиях.

В завершение мероприятия Калиматов подчеркнул, что своим становлением и достижениями республика обязана не людям, занимающим руководящие должности, а в первую очередь профессионалам своего дела.

«Позитивные изменения, которые наметились во всех сферах жизни республики, — заслуга ваша и ваших трудовых коллективов, всего народа Ингушетии», — отметил он.