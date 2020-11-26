«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума
Два социальных проекта макрорегиона «Юг» «Ростелекома» стали лауреатами конкурса «Чемпионы добрых дел». Обучающий курс для молодежи «Цифровое образование» занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство», а программа развития инклюзивной культуры «Лаборатория вместе» — третье место в номинации «Местное сообщество». Церемония награждения состоялась в рамках Девятого московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Всего на конкурс было подано 136 заявок от компаний из 36 регионов России.
«Мы рады, что жюри отметило наши проекты. Призовые места в этом конкурсе говорят сами за себя — наши инициативы востребованы и полезны обществу, помогают людям развиваться и раскрывают их возможности. И в этом заслуга не только компании, но и конкретных сотрудников, которые участвуют в проектах как волонтеры: преподают, развивают, помогают, общаются» — отметил Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Миссия проекта «Цифровое образование», реализуемого совместно с администрацией Ростовской области, — познакомить студентов нетехнических специальностей с компетенциями, необходимыми в условиях цифровой экономики. Лекции на темы «Интернет вещей», «Блокчейн», «Кибербезопасность», «Большие данные» и по другим актуальным направлениям проходят онлайн в специально разработанном приложении «Цифра РТК» и доступны учащимся вузов-партнеров «Ростелекома» в Ростове-на-Дону. Лекции читают сотрудники компании — амбассадоры проекта.
«Подготовка кадров для новых вызовов цифровой экономики — это задача одноименного национального проекта, который реализуется сегодня в Ростовской области. Мы, конечно, поддерживаем инициативы, которые направлены на повышение уровня и качества цифрового образования. Подготовка специалистов с новыми компетенциями является важной задачей и более того, фундаментом для последующего движения вперед. И благодаря таким социально значимым проектам и взаимодействию с партнерами мы сможем достичь большего», — отметил Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области.
Программа «Лаборатория вместе» включает несколько инициатив, в числе которых — краснодарская творческая студия «Кажется, это искусство», где люди с особенностями развития под наставничеством известных художников обучаются различным направлениям и техникам — от живописи до современного танца. Также в рамках проекта функционирует мастерская графики и иллюстрации «НеПросто мастерские». В ней люди с ментальными нарушениями осваивают компьютерную графику и учатся рассказывать истории через комиксы и иллюстрации, а сотрудники «Ростелекома» помогают как волонтеры.
«Для центра современного искусства «Типография» работа с локальными сообществами всегда являлась одним из приоритетных направлений, поэтому мы были особенно ради включиться в создание проекта «Лаборатория вместе», который объединил несколько учреждений — нас, благотворительные организации «Открытая среда», «Добрый-Юг» и «Ростелеком». «Лаборатория вместе» — это синергия, и нам особенно важно, что этот проект отметили именно в номинации «Местное сообщество». Это доказывает, что именно вместе — объединяясь, находя точки соприкосновения, объединяя наши интересы — мы можем сделать гораздо больше», — рассказала Елена Ищенко, куратор ЦСИ «Типография».
«Ростелеком» на Юге ранее уже удостаивался признания на конкурсе «Чемпионы добрых дел». В 2018 году совместный проект национального цифрового провайдера и благотворительной организации «Синяя птица» под названием «Верь в себя» занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство».
«Ростелеком» в этом году в рамках собственной политики корпоративной социальной ответственности, несмотря на пандемию COVID-19, реализовал множество проектов, в числе которых поддержка крупных федеральных и региональных форумов и конференций — Северо-Кавказский образовательный форум «Машук», молодежный проектный форум «Селиас», молодежный форум Южного федерального округа «Ростов-2020» и другие. Компания на постоянной основе поддерживает детские технопарки «Кванториум» во всех регионах своего присутствия на Юге, а также ведет активную благотворительную деятельность по оказанию медицинской помощи остронуждающимся детям.