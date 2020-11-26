«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

«Мы рады, что жюри отметило наши проекты. Призовые места в этом конкурсе говорят сами за себя — наши инициативы востребованы и полезны обществу, помогают людям развиваться и раскрывают их возможности. И в этом заслуга не только компании, но и конкретных сотрудников, которые участвуют в проектах как волонтеры: преподают, развивают, помогают, общаются» — отметил Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Миссия проекта «Цифровое образование», реализуемого совместно с администрацией Ростовской области, — познакомить студентов нетехнических специальностей с компетенциями, необходимыми в условиях цифровой экономики. Лекции на темы «Интернет вещей», «Блокчейн», «Кибербезопасность», «Большие данные» и по другим актуальным направлениям проходят онлайн в специально разработанном приложении «Цифра РТК» и доступны учащимся вузов-партнеров «Ростелекома» в Ростове-на-Дону. Лекции читают сотрудники компании — амбассадоры проекта.

«Подготовка кадров для новых вызовов цифровой экономики — это задача одноименного национального проекта, который реализуется сегодня в Ростовской области. Мы, конечно, поддерживаем инициативы, которые направлены на повышение уровня и качества цифрового образования. Подготовка специалистов с новыми компетенциями является важной задачей и более того, фундаментом для последующего движения вперед. И благодаря таким социально значимым проектам и взаимодействию с партнерами мы сможем достичь большего», — отметил Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области.

Программа «Лаборатория вместе» включает несколько инициатив, в числе которых — краснодарская творческая студия «Кажется, это искусство», где люди с особенностями развития под наставничеством известных художников обучаются различным направлениям и техникам — от живописи до современного танца. Также в рамках проекта функционирует мастерская графики и иллюстрации «НеПросто мастерские». В ней люди с ментальными нарушениями осваивают компьютерную графику и учатся рассказывать истории через комиксы и иллюстрации, а сотрудники «Ростелекома» помогают как волонтеры.

«Для центра современного искусства «Типография» работа с локальными сообществами всегда являлась одним из приоритетных направлений, поэтому мы были особенно ради включиться в создание проекта «Лаборатория вместе», который объединил несколько учреждений — нас, благотворительные организации «Открытая среда», «Добрый-Юг» и «Ростелеком». «Лаборатория вместе» — это синергия, и нам особенно важно, что этот проект отметили именно в номинации «Местное сообщество». Это доказывает, что именно вместе — объединяясь, находя точки соприкосновения, объединяя наши интересы — мы можем сделать гораздо больше», — рассказала Елена Ищенко, куратор ЦСИ «Типография».

«Ростелеком» на Юге ранее уже удостаивался признания на конкурсе «Чемпионы добрых дел». В 2018 году совместный проект национального цифрового провайдера и благотворительной организации «Синяя птица» под названием «Верь в себя» занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство».

«Ростелеком» в этом году в рамках собственной политики корпоративной социальной ответственности, несмотря на пандемию COVID-19, реализовал множество проектов, в числе которых поддержка крупных федеральных и региональных форумов и конференций — Северо-Кавказский образовательный форум «Машук», молодежный проектный форум «Селиас», молодежный форум Южного федерального округа «Ростов-2020» и другие. Компания на постоянной основе поддерживает детские технопарки «Кванториум» во всех регионах своего присутствия на Юге, а также ведет активную благотворительную деятельность по оказанию медицинской помощи остронуждающимся детям.