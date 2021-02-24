Спорт

Чемпион мира по сетокан карате-до Ваник Арутюнян поделился своим опытом с ингушскими спортсменами

0

В Карабулаке прошел спортивно-технический семинар спортсменов и инструкторов сетокан карате-до под руководством мастера спорта международного класса по сетокан карате-до, чемпиона мира Ваника Арутюняна.

«Организатором семинара выступил руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, по приглашению которого приехал Ваник Арутюнян.
Целями проведения семинара организаторы называют подготовку инструкторов и наиболее способных спортсменов, повышение уровня их мастерства, подготовку к участию во всероссийских и международных соревнованиях», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Слушателями семинара стали порядка 60 человек, среди которых тренеры и спортсмены из клубов «Горец» и «Вайнах». В ходе семинара были изучены и отработаны нюансы базовой техники, атакующих и защитных действий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек
В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1, 7 тыс. рабочих мест
Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»
Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»
Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП
В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения
В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области
Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»

Главное

Яндекс.Метрика

 