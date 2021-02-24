Чемпион мира по сетокан карате-до Ваник Арутюнян поделился своим опытом с ингушскими спортсменами

«Организатором семинара выступил руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, по приглашению которого приехал Ваник Арутюнян.

Целями проведения семинара организаторы называют подготовку инструкторов и наиболее способных спортсменов, повышение уровня их мастерства, подготовку к участию во всероссийских и международных соревнованиях», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Слушателями семинара стали порядка 60 человек, среди которых тренеры и спортсмены из клубов «Горец» и «Вайнах». В ходе семинара были изучены и отработаны нюансы базовой техники, атакующих и защитных действий.