Чемпион мира по сетокан карате-до Ваник Арутюнян поделился своим опытом с ингушскими спортсменами
В Карабулаке прошел спортивно-технический семинар спортсменов и инструкторов сетокан карате-до под руководством мастера спорта международного класса по сетокан карате-до, чемпиона мира Ваника Арутюняна.
«Организатором семинара выступил руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов, по приглашению которого приехал Ваник Арутюнян.
Целями проведения семинара организаторы называют подготовку инструкторов и наиболее способных спортсменов, повышение уровня их мастерства, подготовку к участию во всероссийских и международных соревнованиях», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Слушателями семинара стали порядка 60 человек, среди которых тренеры и спортсмены из клубов «Горец» и «Вайнах». В ходе семинара были изучены и отработаны нюансы базовой техники, атакующих и защитных действий.