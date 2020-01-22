Чемпион мира 2014 года Андре Шюррле увидел в ингушском футболисте Зелимхане Бакаеве большой талант

«Удивил ли вас кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знали ранее?» — спросили его репортёры. По словам Шюррле, с первой тренировки было видно, что Зелимхан Бакаев — большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Зелимхан Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать.

На вопрос, «кто из молодых самый любознательный, спрашивает совета», Шюррле ответил так:

«Да вот, Зелимхан каждый день и расспрашивает, как было в «Челси», в Дортмунде, в сборной Германии. Ему всё интересно! Из академии «Спартака», как я понял, регулярно выходят одарённые ребята. Несколько человек из второй команды сейчас тренируется с основой в Абу-Даби. Парни перспективные — при должном отношении к футболу могут добиться успеха. Я со своей стороны готов им помочь — советом, примером. Пусть обращаются».