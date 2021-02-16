Центробанк России беспокоится за средства клиентов и предупреждает о новой угрозе

РИА «Новости» пишет со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, что мошенникам каждый раз приходится придумывать новые схемы обмана, так как россияне стали более грамотными в финансовых вопросах.

«Она появилась потому, что предыдущие уже известны, широко растиражированы и не дают эффекта», — рассказал Сычев агентству РИА «Новости».

Но и схема обмана сразу множества людей не исчезла из арсенала злоумышленников. Сейчас, по словам Сычева, ее эксплуатируют множество преступных групп. «И чем дальше, тем этих схем больше, и не считаться с этой угрозой нельзя», — цитирует агентство представителя ЦБ.