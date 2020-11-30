Центральный парк ингушского Малгобека реконструировали в стиле самобытной национальной архитектуры

«Общая концепция реконструкции главной достопримечательности города опиралась на сохранение традиций, бережное отношение к природе, памяти об исторических событиях с использованием новых объектов, с современным переосмыслением зон», — сказал собеседник издания.

По его данным, главный вход в парк оформлен в стиле самобытной национальной архитектуры. Там появилась арка в виде боевых средневековых башен ингушей. По всему периметру проложены новые велодорожки.

На переходах дренажного канала построены пешеходные мосты, на территории парка уложили тротуарную плитку, установили бордюрные камни, новые скамейки и урны, а также карусели. Вдоль центральной аллеи высажена живая изгородь.

Как сообщала ранее пресс-служба республиканского Минстроя, в Малгобеке до конца 2020 года, в том числе за счет гранта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, построят новые детские площадки, веревочный парк и летний кинотеатр, зоны барбекю.

Всего на реконструкцию и благоустройство главного места отдыха города потратят свыше 123 млн руб. Из озвученной суммы 75 млн руб. — это грант победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году в подгруппе «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».

Сам концепт благоустройства парка был разработан с учетом результатов сессии дизайн-мышления, в ходе которого были собраны предложения городской общественности по возможному зонированию парка.

Власти решили сохранить традиционное и узнаваемое для парка зонирование. Жители увидят новый объект на старом месте парка культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе. Горожане будут окружены современными и комфортными урбанистическими объектами и при этом будут чувствовать себя на природе.

Минстрой считает важным правильно интегрировать в новую городскую среду и исторические объекты, посвящённые Великой Отечественной войне. Зоны парка будут объединены благодаря ассоциативным элементам на военную тематику. Новые связующие элементы дадут возможность создать несколько маршрутов или экскурсий по парку. Интерактивность и вариативность парка смогут разнообразить любую прогулку.

Напомним, Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Главной его целью служит поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.