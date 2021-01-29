Концерт

Центральная школа искусств Ингушетии приглашает на онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию Моцарта

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Воспитанники Центральной школы искусств Ингушетии провели большой онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, сообщила пресс-служба учреждения.

В концертной программе прозвучали бессмертные произведения маэстро, представленные оркестровым классом, вокалистами, пианистами, скрипачами, саксофонистами и флейтистами.

Центральная школа искусств Ингушетии приглашает всех желающих на онлайн-концерт, который транслируется на странице «Инстаграм» cshi_ri06.

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