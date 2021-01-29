Центральная школа искусств Ингушетии приглашает на онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию Моцарта
Воспитанники Центральной школы искусств Ингушетии провели большой онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, сообщила пресс-служба учреждения.
В концертной программе прозвучали бессмертные произведения маэстро, представленные оркестровым классом, вокалистами, пианистами, скрипачами, саксофонистами и флейтистами.
Центральная школа искусств Ингушетии приглашает всех желающих на онлайн-концерт, который транслируется на странице «Инстаграм» cshi_ri06.