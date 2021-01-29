Центральная школа искусств Ингушетии приглашает на онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию Моцарта

В концертной программе прозвучали бессмертные произведения маэстро, представленные оркестровым классом, вокалистами, пианистами, скрипачами, саксофонистами и флейтистами.

Центральная школа искусств Ингушетии приглашает всех желающих на онлайн-концерт, который транслируется на странице «Инстаграм» cshi_ri06.