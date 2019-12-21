Центр санаторного лечения открылся на курорте «Армхи» в Ингушетии

«Ранее в глазах массового туриста Ингушетия не позиционировалась, как центр притяжения для получения санаторно-курортного лечения. Сегодня, с открытием этого медцентра, есть грандиозная возможность увеличить въездной поток туристов в регион. Соответственно, человек, который приезжает просто переночевать в «Армхи» заинтересовавшись возможностями медцентра, может задержаться на более длительное время. После почти двухлетнего ремонта у лечебно-оздоровительного комплекса открывается второе дыхание», — сказал Мизиев.

Как, в свою очередь, рассказал директор курорта Магомед Евлоев, открытие медцентра приурочено к запуску горнолыжного сезона на «Армхи».

«Мы уверены, что можем развиваться. Сегодняшнее открытие центра, а также открытие гостиницы «Армхи» после капитального ремонта и запуск горнолыжного сезона — наши первые шаги. У нас есть ресурсы, и есть потенциал, и мы его реализуем», — сказал Евлоев.

Отметим, что «Армхи» — всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.