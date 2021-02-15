Центр «Родные традиции» преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии новые издания

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Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новыми изданиями — «Популяризация русского языка в библиотеках: инновационные практики» и «Сохранение и популяризация русского языка и литературы средствами библиотечной системы Юга России», сообщила пресс-служба учреждения.

Книги изданы на средства гранта ООГО «Российский фонд Юга России» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». По 20 экземпляров каждого издания передал библиотеке Центр духовного и патриотического воспитания «Родные традиции».

В сентябре прошлого года при содействии Национальной библиотеки Ингушетии центр «Родные традиции» проводил для ингушских библиотекарей научно-практический семинар «Сохранение и популяризация русского языка и литературы средствами библиотечной системы Юга России». В письме на адрес НБРИ от имени директора центра «Родные традиции» И. И. Горловой выражается благодарность коллективу библиотеки и предложение о дальнейшем сотрудничестве.

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