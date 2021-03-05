Центр общественного здоровья провел брейн-ринг для учеников первой школы города Назрани
Сотрудники Ингушского республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели мероприятие для учащихся 9-х классов первой Назрановской школы, приуроченное к Всемирному дню иммунитета.
В рамках данной акции медицинские работники центра рассказали о способах формирования крепкого иммунитета посредством ведения здорового образа жизни.
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Школьники приняли участие в брейн-ринге, подготовленном центром, где наиболее активные участники получили презенты — блокноты с полезной информацией, а также всем участниками были розданы памятки и буклеты на данную тему.