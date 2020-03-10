Цена на золото достигла максимума за последние восемь лет
Стоимость золота начала подниматься и обновила максимум последних восьми лет. Как сообщает Reuters, цена унции драгоценного металла уже составляет около 1700 долларов.
Отмечается, что рост стоимости золота обусловлен тем, что инвесторы ищут «убежища», пока на рынках стресс из-за влияния коронавируса на мировую экономику. Также стрессовым фактором является и спад на нефтяном мировом рынке.
Напомним, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года.