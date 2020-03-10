Цена на золото достигла максимума за последние восемь лет

Отмечается, что рост стоимости золота обусловлен тем, что инвесторы ищут «убежища», пока на рынках стресс из-за влияния коронавируса на мировую экономику. Также стрессовым фактором является и спад на нефтяном мировом рынке.

Напомним, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года.