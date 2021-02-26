CберБанк на Юге России и Северном Кавказе запустил масштабный проект по развитию финансовой грамотности для миллионов клиентов

Сегодня, 26 февраля, сотрудники Юго-Западного Сбербанка расскажут об основных и самых эффективным способах защиты от онлайн-фишинга, мисселинга и приёмов социальной инженерии.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Жизнь современного человека стремительно меняется и становится всё более цифровой и динамичной: уже более 9,3 млн человек на Юге России и Северном Кавказе пользуются приложением СберБанк Онлайн. При этом значительная часть наших клиентов довольно часто посещают отделения банка, чтобы получить финансовую услугу, оформить подписку на OKKO, купить sim-карту CберМобайл или отправить посылку СберЛогистикой. С начала 2021 года в наши офисы уже пришли более 5 млн человек. К сожалению, часть из них обратились за помощью и консультацией, уже став жертвой «социальных инженеров» или с опытом неудачного инвестирования. И СберБанк, как социально ответственная компания, в рамках реализации ESG-стратегии видит свою миссию в помощи клиентам с ещё бОльшими комфортом и безопасностью жить и распоряжаться своими финансами. Для этого мы запустили в 613 бизнес-офисах во всех 11 регионах обслуживания Юго-Западного банка специальный проект: каждую пятницу посетители отделений банка смогут получить полную экспертизу Сбера по одной из тем финансовой грамотности».

Для тех клиентов, кто не может лично прийти в офис банка, круглосуточно в СберБанк Онлайн в личном профиле клиента (левый верхний угол) доступны все обучающие и интерактивные материалы. Для этого в «Основных настройках» нужно выбрать раздел «Безопасность» и нажать на вкладку «Обучение». СберБанк в формате 10 статей и 8 тестов собрал здесь самые важные и понятные советы об sms и звонках от мошенников, про обман на сайтах онлайн-объявлений, про ловушки псевдоброкеров и самых эффективных способах эффективного противостояния им.