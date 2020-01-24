C 1 февраля текущего года во всесезонном курорте «Армхи» вводится система браслетов

Синие браслеты: данный вид браслетов выдается гостям, проживающим в гостинице «Чайка». При наличии данных браслетов проживающий имеет право на бесплатный завтрак в гостинице «Чайка», посещение бассейна «Дельфин», и прогулки на канатной дороге.

Зелёные браслеты: данный вид браслетов выдается гостям, проживающим в ЛОКе. При наличии таких браслетов проживающий имеет право на бесплатный завтрак в ЛОКе, сауну с бассейном, канатную дорогу.

Красный браслет: выдается жителям всех корпусов. При наличии данных браслетов, проживающий имеет право на бесплатные завтрак, обед, ужин, сауну, а также лечение в многопрофильном медцентре.

Оранжевый браслет: выдается за разовые услуги не проживающим на территории курорта, в виде крытого и открытого бассейна, а также канатной дороги.