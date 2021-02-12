Бывший замруководителя администрации Главы Ингушетии возглавил мэрию Сунжи
В ходе внеочередного заседания местные депутаты большинством голосов приняли заявление Хаваш-Багаудина Сапралиева об отставке с поста главы муниципалитета по собственному желанию. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в городском совете Сунжи.
«Временно исполняющим обязанности руководителя городского округа назначен Аслан Умаров», — сказал собеседник издания.
Сапралиев поблагодарил сунженцев за сотрудничество, поддержку, советы и предложения, а также за оказанное доверие.
Экс-мэр самого молодого города в регионе отметил, что сделал все возможное, чтобы решать насущные проблемы муниципалитета, выполнять просьбы жителей, качественно исполнять свои обязанности.
Новый руководитель администрации работал в управлении внутренней политики региона, занимал должности председателя Сунженского районного совета депутатов, первого заместителя руководителя администрации Главы Ингушетии.
Он родился в 1983 году в городе Кокчетав, Казахской ССР. В 2007 году окончил Ингушский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудиторство», в 2015 году — Академию государственной службы при Президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».
50-летний экс-глава Центрального округа Назрани Сапралиев возглавлял мэрию Сунжи с конца января 2020 года.
В 2016 году местным парламентом принят региональный закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.