Бывший замруководителя администрации Главы Ингушетии возглавил мэрию Сунжи

«Временно исполняющим обязанности руководителя городского округа назначен Аслан Умаров», — сказал собеседник издания.

Сапралиев поблагодарил сунженцев за сотрудничество, поддержку, советы и предложения, а также за оказанное доверие.

Экс-мэр самого молодого города в регионе отметил, что сделал все возможное, чтобы решать насущные проблемы муниципалитета, выполнять просьбы жителей, качественно исполнять свои обязанности.

Новый руководитель администрации работал в управлении внутренней политики региона, занимал должности председателя Сунженского районного совета депутатов, первого заместителя руководителя администрации Главы Ингушетии.

Он родился в 1983 году в городе Кокчетав, Казахской ССР. В 2007 году окончил Ингушский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудиторство», в 2015 году — Академию государственной службы при Президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

50-летний экс-глава Центрального округа Назрани Сапралиев возглавлял мэрию Сунжи с конца января 2020 года.

В 2016 году местным парламентом принят региональный закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.