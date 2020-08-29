Бывший руководитель федерации ММА Ингушетии стал заместителем министра спорта республики

Распоряжение о назначении Мошхоева подписано 28 августа председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным. На этом посту он сменил Идриса Аушева, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Мошхоев родился в 1987 году в городе Грозном, имеет два высших образования. Возглавлял бойцовский клуб «Эрзи» и прекрасно справлялся со своими обязанностями. В министерстве он будет курировать непосредственно спортивное направление, говорится в релизе.