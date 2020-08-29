Назначение

Бывший руководитель федерации ММА Ингушетии стал заместителем министра спорта республики

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Магомед Мошхоев

Вице-президентом федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мошхоев, ранее руководителя региональной федерации смешанных единоборств, назначен заместителем министра физической культуры и спорта республики.

Распоряжение о назначении Мошхоева подписано 28 августа председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным. На этом посту он сменил Идриса Аушева, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Мошхоев родился в 1987 году в городе Грозном, имеет два высших образования. Возглавлял бойцовский клуб «Эрзи» и прекрасно справлялся со своими обязанностями. В министерстве он будет курировать непосредственно спортивное направление, говорится в релизе.

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