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Бывший мэр Магаса назвал лживыми сообщения о своем аресте за хищение 300 млн руб.

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Беслан Цечоев

Опубликованные в социальных сетях сообщения об аресте по уголовному делу о хищениях не имеют под собой оснований, заявил экс-мэр ингушского Магаса Беслан Цечоев.

«Эти лживые сообщения распространяются целенаправленно, сейчас я еду в мечеть с товарищем для совершения пятничной молитвы», — сказал Цечоев в ходе прямого эфира со своими подписчиками в соцсети «Инстаграм».

При этом бывший советник главы региона и экс-мэр столицы республики отметил, что эти публикации, по его данным, появились в пабликах, не имеющих никого отношения к жителям Ингушетии.

В пятницу в соцсетях распространились сообщения об аресте Цечоева по подозрению в серии хищений на общую сумму более 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 20 сентября 2019 года мэр Магаса Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов города утвердил его отставку.

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