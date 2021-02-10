Обвинение

Бывший контролер газовой службы Ингушетии осужден за коммерческий подкуп

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Прокуратурой города Магаса поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, контролёр газовой службы обвиняется в незаконном получении денег.

Судом установлено, что в августе 2019 года газовой службой, в связи с имеющейся задолженностью за потреблённый газ на сумму более 72 тыс. рублей, от газопровода была отключена квартира на улице Хрущева в Магасе. В дальнейшем квартиросъемщица данной квартиры в целях подключения к газопроводу обратилась к контролеру газового хозяйства. Сотрудник службы потребовал уплатить ему 40 тыс. рублей за совершение действий, связанных с подключением квартиры к газопроводу и списанием имеющейся задолженности за поставленный газ.

Однако женщина обратилась с письменным заявлением в правоохранительные органы и в ходе оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент» 30 сентября 2019 г. она перечислила на банковскую карту контролера требуемую сумму. После чего злоумышленник, выполняя свои обязательства перед женщиной, составил заведомо подложный акт осмотра и выявления условий эксплуатации прибора учета газа, из которого следует, что он проверил по лицевому счету прибор учета газа и указал в нем заведомо ложные показания указанного прибора, на основании которых произошла корректировка задолженности абонента, и сумма задолженности составила лишь 566 рублей.

Приговором Магасского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

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