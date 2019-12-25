Бывший главбух «Россельхозцентра» в Ингушетии приговорена к трем годам условно за махинации с соцвыплатами

«Женщина в период с 2015 по 2018 год, занимая должность главного бухгалтера филиала « Россельхозцентра», направляла в региональный фонд соцстрахования ложные сведения о начислении работницам учреждения пособий по беременности и родам» , - сказал он.

По его данным, по мере поступления денег она составляла реестры в банк, в которых указывала сведения о якобы полагавшихся работницам выплатах, изымала их со счетов, а затем распоряжалась ими по своему усмотрению.

Кроме того, женщина начислила не полагающиеся к выплате суммы заработной платы двум сотрудницам учреждения на общую сумму более 50 тыс. рублей. Убедив их в том, что деньги направлены на их банковские карты ошибочно, потребовала вернуть их.

Таким образом, ею было похищено в общей сложности более 2,8 млн рублей бюджетных средств.

Ей вменялась ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; мошенничество).

С учетом признания своей вины, частичного возмещения причиненного ущерба, женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом в 30 тыс. рублей.

Одновременно суд удовлетворил иск зампрокурора республики о взыскании с осужденной всей суммы причиненного государству ущерба.