Бывшему вице-премьеру Ингушетии предъявили обвинение в превышении полномочий

«В 2017 году он занимал должность генерального директора государственного унитарного предприятия, с которым был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин», — сказано в сообщении МВД.

По данным ведомства, фактически подрядная организация никаких работ не выполняла. При этом бюджетные денежные средства в размере 24 млн рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 286 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в ноябре 2019 года по подозрению в совершении указанного деяния был задержан глава центрального округа Назрани.

Ранее МВД России сообщало, что в ноябре минувшего года правоохранительные органы задержали главу центрального округа-заммэра Назрани по делу о должностном преступлении.

В 2017 году мэрия Назрани и одно из ГУП заключили фиктивный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Однако работы выполнены не были. Несмотря на это, 24 млн бюджетных рублей были выведены на счета сторонних организаций.

Более того, муниципальный контракт, который публиковался на официальном сайте госзакупок, был заключен с нарушением федерального закона, подчеркнул представитель ведомства.

В здании администрации центрального округа Назрани до его задержания проводились обыски.

Как сообщалось в начале марта, суд изменил бывшему муниципальному чиновнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.