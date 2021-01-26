Бывшего главу Насыр-Кортского округа Ингушетии заподозрили в незаконном оформлении на себя муниципальных земель

«В ходе проверки прокуратуры установлено, что 26 декабря 2013 года глава администрации Насыр-Кортского административного округа заверил печатью и составил на свое имя выписки из похозяйственных книг. В них он указал недостоверные сведения о наличии у него права постоянного бессрочного пользования двумя земельными участками общей площадью 1,6 тыс. кв. м, расположенных на территории города», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По его информации, эти документы и послужили основанием для регистрации права собственности на участки кадастровой стоимостью более 1,1 млн руб. Таким образом, он фактически вывел упомянутые земли из муниципальной собственности.

По материалам проверки надзорного ведомства в отношении него следственные органы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения).