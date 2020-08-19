Бывшего главного судебного пристава Ингушетии заподозрили в хищениях

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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления ФССП по подозрению в хищении денег со счетов структурных подразделений управления.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Следователями ГУ МВД по СКФО совместно с УФСБ по республике арестован бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. В бытность главным судебным приставов региона он реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП», — сказал собеседник издания.

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