Бывшего главного судебного пристава Ингушетии заподозрили в хищениях

Об этом газете «Ингушетия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Следователями ГУ МВД по СКФО совместно с УФСБ по республике арестован бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. В бытность главным судебным приставов региона он реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП», — сказал собеседник издания.