Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примет участие в субботнике в Ингушетии

«По нашим подсчетам данная осенняя уборка соберет более 5 тысяч жителей республики, а вместе с ними участие в мероприятии примет бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова», — сказал собеседник.

По его словам, из-за коронавируса придется соблюдать социальную дистанцию.

«Маска тоже не помешает, в регионе кроме Covid-19 сейчас есть еще и грипп, а также ОРВИ. На открытом воздухе риск заражения минимальный, поэтому все пройдет без лишних проблем», — добавил собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что порядка 50 км берегов рек очистят в регионе в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая реализуется по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».