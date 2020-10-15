Экология

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примет участие в субботнике в Ингушетии

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Известная актриса Юлия Михалкова вместе с ингушскими волонтерами будет очищать от мусора берега реки Асса в рамках экологического марафона «Чистые берега», сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«По нашим подсчетам данная осенняя уборка соберет более 5 тысяч жителей республики, а вместе с ними участие в мероприятии примет бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова», — сказал собеседник.

По его словам, из-за коронавируса придется соблюдать социальную дистанцию.

«Маска тоже не помешает, в регионе кроме Covid-19 сейчас есть еще и грипп, а также ОРВИ. На открытом воздухе риск заражения минимальный, поэтому все пройдет без лишних проблем», — добавил собеседник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что порядка 50 км берегов рек очистят в регионе в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая реализуется по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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