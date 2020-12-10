Бюджет Ингушетии за 10 лет вырос более чем на 188%

Так, консолидированный бюджет республики в 2010 году составлял 18,8 млрд рублей, в 2020-м — уже 35,5 млрд руб. (рост 188,8%).

По мнению руководителя «Центра политических исследований и технологий» Григория Киселева нельзя забывать, что колоссальную роль в формировании позитивной ситуации в экономики СКФО сыграл федеральный центр, выделявший значительный средства для становления.

Это в свою очередь говорит о том, что за десятилетие и страна укреплялась, не только усиливая южные границы, но и получая все большие средства в федеральный бюджет, считает эксперт.