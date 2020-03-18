Бокс

Бузуртанов считает, что у Альберта Хамхоева есть все шансы на успешную карьеру в профессиональном боксе

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Альберт Хамхоев может добиться высоких результатов в боксе. Об этом во время пресс-конференции в редакции газеты «Ингушетия» заявил менеджер боксера Хусейн Бузуртанов.

«Я считаю, что у Альберта большое будущее. Я максималист и если бы не видел у него перспектив в боксе, то не стал бы с ним работать», — подчеркнул он.

По мнению менеджера, уже через несколько поединков Хамхоев сможет выйти на новый уровень.

«У Альберта был довольно длительный перерыв, это, естественно, сказывается», — считает Бузуртанов. Однако, по его мнению, его подопечный обладает целеустремленностью, высокой трудоспособностью и боксерским интеллектом — теми качествами, которые помогут ему добиться высоких результатов.

Напомним, что Альберт Хамхоев дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Тогда единогласным решением судей он был признан победителем в поединке с Андреем Томащуком.

Осенью прошлого года боксер провел второй успешный бой в профи, по итогам 6 раундов одержав победу над грузинским спортсменом Бадри Гогичашвили. В конце февраля состоялся его очередной бой на профринге — единогласным решением судей ингушский боксер был признан победителем в поединке с украинцем Виктором Плотниковым.

Для Хамхоева эта победа стала третьей в его профессиональной карьере, в то время как число поединков украинца перевалило за 40.

Пресс-конференция, в которой приняли участие Альберт Хамхоев, Али Измайлов и Исмаил Илиев, а также их менеджер Хусейн Бузуртанов прошла в пресс-центре газеты «Ингушетия» в понедельник. Гости редакции на протяжении часа отвечали на вопросы региональных журналистов. Подробности читайте в материалах нашей газеты.

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