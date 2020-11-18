Бухгалтер сельхозпредприятия попал под следствие за «минирование» банка в Ингушетии

«Дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — сказал изданию источник. По его данным, мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Во вторник примерно в 14:30, на службу «112» позвонил неизвестный, который сообщил, что на улице Московской в Назрани заминировано здание банка. В ходе проверки каких-либо взрывных веществ и устройств правоохранители там не обнаружили. В связи с сообщением пришлось провести эвакуацию персонала и посетителей учреждения — порядка 50 человек.

В результате оперативно-разыскных мероприятий центра противодействия экстремизму и уголовного розыска по горячим следам задержан и доставлен в отдел полиции 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии, работающий бухгалтером на сельхозпредприятии. К делу подключались и спецслужбы. Он дал признательные показания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что за последние две недели аноним трижды «минировал» один и тот же банк. Руководитель сельхозпредприятия предъявил ему претензии в связи с необоснованным затягиванием процесса перевода денег на его банковский счет. Как только директор предприятия заходил в банк для разбирательства, мужчина сообщал о его минировании, чтобы тот не успел проверить состояние счёта.

При этом директор предположил, что он мог быть связан с махинациями со средствами предприятия.

Бухгалтер заключен под стражу.